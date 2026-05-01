Patatra Les Forges Perreuil

Perreuil

Patatra

Les Forges 292 route départemantale 984 Perreuil Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Dans Patatra, tendresse et humour s’entremêlent en vocalises acrobatiques. En détournant des scènes de la vie quotidienne et les mécanismes universelles qui nous lient, Patatra invite le spectateur à se jouer de lui-même et à se laisser porter par les joies du vivre-ensemble. Des portés acrobatiques, des équilibres, du clown et de la musique live rythment les interactions entre des individus que tout oppose… et que tout rassemble.

Ce spectacle est une ode aux richesses que nos différences nous apportent.

Spectacle présentée par la compagnie Nenni ma foi (25). .

Les Forges 292 route départemantale 984 Perreuil 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 98 13 93 michele.cotten@lesateliersdesforges.com

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English : Patatra

L’événement Patatra Perreuil a été mis à jour le 2026-04-28 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II