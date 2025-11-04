Patch’ensemble Salles

Patch’ensemble

L’INTER’VAL vous donne rendez-vous au 28 bis rue Sylvie-Ducourneau, SALLES

de 14h à 16h30 pour Patch’ensemble pratique du patchwork avec

l’association Autour du Fil (1er mardi du mois, hors jours fériés). .

28 Rue Sylvie Ducourneau Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

