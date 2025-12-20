Patch’ensemble Salles

Patch’ensemble

28 Rue Sylvie Ducourneau Salles Gironde

Début : 2026-01-06

fin : 2026-01-06

2026-01-06

L’INTER’VAL Patch’ensemble

Venez pratiquer le patchwork avec l’association Autour du fil !

1er mardi du mois (hors jours fériés)

Envie de réaliser de jolies créations faites main ? Patchwork, crochet, macramé…

Que vous soyez débutante ou initiée, vous êtes la bienvenue on vous accompagne pas à pas dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

linterval@valdeleyre.fr

06 22 92 79 93 .

