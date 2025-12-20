Patch’ensemble Salles
Patch’ensemble Salles mardi 6 janvier 2026.
Patch’ensemble
28 Rue Sylvie Ducourneau Salles Gironde
L’INTER’VAL Patch’ensemble
Venez pratiquer le patchwork avec l’association Autour du fil !
1er mardi du mois (hors jours fériés)
Envie de réaliser de jolies créations faites main ? Patchwork, crochet, macramé…
Que vous soyez débutante ou initiée, vous êtes la bienvenue on vous accompagne pas à pas dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
linterval@valdeleyre.fr
06 22 92 79 93 .
