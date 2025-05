Patchwork Cinéma at home – Wimereux, 17 mai 2025 07:00, Wimereux.

Pas-de-Calais

Patchwork Cinéma at home Wimereux Pas-de-Calais

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

« Cinéma at home » visionnage film et échanges + goûter partagé

Joséphine vous invite à visionner le film italien “Le train des enfants”, de Cristina Comencini, sorti fin 2024 et d’en discuter ensuite autour d’un goûter partagé.

Le sujet du film? Une mère, dans les années 40, prend la difficile décision d’envoyer son fils dans le Nord du pays pour l’éloigner de la pauvreté.

De 14 h 00 à 18 h 00 .

Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 01 90 23 94

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Patchwork Cinéma at home Wimereux a été mis à jour le 2025-04-06 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale