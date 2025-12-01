Patchwork de Noël à l’Ébénisterie L’Ébénisterie Sainte-Foy-la-Grande

L’Ébénisterie 8 rue Chanzy Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Patchwork de Noël Théâtre, contes, poésie… par les bénévoles et adhérents du Club Agalliao.

Les bénévoles du Club Agalliao ont décidé cette année de vous proposer leurs propres productions pour Noël, comme un cadeau qui vient du coeur, de l’âme, du plus profond de notre esprit de Noël!

Dans un magistral mélange de styles, de parcours, d’âges, notre fine équipe vous propose une représentation unique au monde, à ne rater sous aucun prétexte!

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, un déluge de gourmandises de Noël, vous attendra dans notre foyer « Chez Nina » à l’issue de la représentation.

Venez donc découvrir les surprises que nous vous réservons! .

L’Ébénisterie 8 rue Chanzy Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 24 46 59 lebenisterie33@gmail.com

