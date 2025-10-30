Patchwork des années salle Equinoxe Savenay

Patchwork des années salle Equinoxe Savenay jeudi 30 octobre 2025.

salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique

Début : 2025-10-30 15:00:00

fin : 2025-10-30

2025-10-30

La compagnie Exprime ton Toi travaille sur son troisième spectacle intitulé Patchwork des années , composé de numéros de danse, chant et comédie.

Venez découvrir cette création intergénérationnelle presque finalisée, lors d’une répétition générale suivi d’un échange.

Gratuit sur réservation .

salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 58 72 74

