Patchwork des années salle Equinoxe Savenay
Patchwork des années salle Equinoxe Savenay jeudi 30 octobre 2025.
Patchwork des années
salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 15:00:00
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
La compagnie Exprime ton Toi travaille sur son troisième spectacle intitulé Patchwork des années , composé de numéros de danse, chant et comédie.
Venez découvrir cette création intergénérationnelle presque finalisée, lors d’une répétition générale suivi d’un échange.
Gratuit sur réservation .
salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 58 72 74
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Patchwork des années Savenay a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay