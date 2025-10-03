Pâte à choux : les bases incoutournables L’atelier des Chefs – Paris Hôtel de Ville (4ème) Paris

Pâte à choux : les bases incoutournables L’atelier des Chefs – Paris Hôtel de Ville (4ème) Paris vendredi 3 octobre 2025.

Prix préférentiel de 63 € dans le cadre de La Grande Semaine Végétale (prix initial de 79 €).

Pâte à choux, macarons, classiques de la pâtisserie… n’auront plus de secrets pour vous !

Au menu :

– Pâte à choux

– Choux caramel beurre salé

– Choux citron yuzu

Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier des Chefs : https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/330926/pate-a-choux-les-bases-incontournables/

L’atelier des Chefs – Paris Hôtel de Ville (4ème) 8 rue Pernelle, 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Merri Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/330926/pate-a-choux-les-bases-incontournables/ »}]

