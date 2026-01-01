Patience jolie cerise La Comédie du Finistère Brest

Patience jolie cerise

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:30:00

fin : 2026-02-08 11:00:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25 2026-02-07 2026-02-08

Cerise a toujours rêvé de devenir un joli cerisier ; le plus grand de tout le quartier.

Mais sa rencontre avec Mila, une petite fille intrépide, va venir chambouler tout son destin bien tracé. Mila va alors l’aider à accéder à son rêve, même si elle ne sait pas vraiment comment aider à pousser un cerisier…

Un spectacle où se mélangent humour, douceur et couleurs, pour les petits dès 1 an.

Informations pratiques

Durée 30 Minutes

Destiné aux enfants de 1à 5 ans.

Chaque adulte et chaque enfant doit être en possession d’une place pour assister au spectacle.

Réservation en ligne auprès de La Comédie du Finistère .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Patience jolie cerise

L’événement Patience jolie cerise Brest a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue