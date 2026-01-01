Patience jolie cerise La Comédie du Finistère Brest
Patience jolie cerise La Comédie du Finistère Brest samedi 24 janvier 2026.
Patience jolie cerise
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 10:30:00
fin : 2026-02-08 11:00:00
Date(s) :
2026-01-24 2026-01-25 2026-02-07 2026-02-08
Cerise a toujours rêvé de devenir un joli cerisier ; le plus grand de tout le quartier.
Mais sa rencontre avec Mila, une petite fille intrépide, va venir chambouler tout son destin bien tracé. Mila va alors l’aider à accéder à son rêve, même si elle ne sait pas vraiment comment aider à pousser un cerisier…
Un spectacle où se mélangent humour, douceur et couleurs, pour les petits dès 1 an.
Informations pratiques
Durée 30 Minutes
Destiné aux enfants de 1à 5 ans.
Chaque adulte et chaque enfant doit être en possession d’une place pour assister au spectacle.
Réservation en ligne auprès de La Comédie du Finistère .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Patience jolie cerise
L’événement Patience jolie cerise Brest a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue