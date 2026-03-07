Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir (France, 2016) Médiathèque Aragon Le Mans
Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir (France, 2016) Médiathèque Aragon Le Mans samedi 25 avril 2026.
Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir (France, 2016)
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25 16:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Projection
Après un grave accident, Ben découvre, en centre de rééducation, une communauté de patients avec laquelle il va partager épreuves, amitiés et résilience pour réapprendre à vivre.
Film en audiodescription et STSM.
14h30 Aragon
À partir de 14 ans .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir (France, 2016) Le Mans a été mis à jour le 2026-03-07 par CDT72