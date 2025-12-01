Patinage artistique La fille du marchand de sable Espace Patinoire Les Allues

Patinage artistique La fille du marchand de sable Espace Patinoire Les Allues mardi 23 décembre 2025.

Patinage artistique La fille du marchand de sable

Espace Patinoire 510 route Albert Gaçon Les Allues Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 18:00:00

fin : 2025-12-23 19:15:00

Date(s) :

2025-12-23

La Fille du Marchand de Sable, création de Candeloro un conte moderne qui raconte la passation entre un père et sa fille mêlant patinage artistique, danse et mise en scène visuelle, transportant le spectateur dans un univers onirique et enchanteur.

.

Espace Patinoire 510 route Albert Gaçon Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 60 01 info@meribel.net

English :

La Fille du Marchand de Sable (The Sandman’s Daughter), created by Candeloro, is a modern tale of a father-daughter relationship, combining figure skating, dance and visual staging to transport the spectator into a dreamlike, enchanting universe.

German :

La Fille du Marchand de Sable, Kreation von Candeloro: Ein modernes Märchen über die Übergabe zwischen Vater und Tochter, das Eiskunstlauf, Tanz und visuelle Inszenierung miteinander verbindet und den Zuschauer in eine traumhafte und zauberhafte Welt entführt.

Italiano :

La Fille du Marchand de Sable (La figlia dell’uomo della sabbia), creata da Candeloro, è un racconto moderno della transizione tra padre e figlia, che combina pattinaggio artistico, danza e messa in scena visiva per trasportare lo spettatore in un mondo onirico e incantevole.

Espanol :

La Fille du Marchand de Sable (La hija del hombre de arena), creada por Candeloro, es un cuento moderno sobre la transición entre padre e hija, que combina el patinaje artístico, la danza y la puesta en escena visual para transportar al espectador a un mundo onírico y encantador.

L’événement Patinage artistique La fille du marchand de sable Les Allues a été mis à jour le 2025-10-20 par Méribel Tourisme