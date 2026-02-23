Patinage Semantique La Belle Epoque de Noyers Noyers

Patinage Semantique

La Belle Epoque de Noyers 2 Rue de la Gare Noyers Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20 23:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Vous a-t-on déjà parlé des glissements de sens ? Et si oui, vous en a-t-on bien parlé ?

Les mots sont comme des patineurs sur glace ils s’élancent, glissent, sautent, font des figures, se rattrapent,

chutent ou reviennent en arrière parfois, mais toujours ils sont en mouvement.

Les glissements de sens sont la quintessence de la beauté de la langue, ils en sont la preuve ultime de vitalité.

Une langue qui ne glisse plus s’épuise et meurt…

Un sujet majeur et rare dont vous parlera Sebastien Haton, lexicologue réputé.

Participation libre au Chapeau

ENTREE GRATUITE pour les adhérents

(adhésion annuelle obligatoire 5 € adultes et gratuit pour les mineurs)

BISTROT OUVERT DE 17h à 22h

REPAS SUR RESERVATION .

La Belle Epoque de Noyers 2 Rue de la Gare Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 17 33 69 labelleepoque.noyers@gmail.com

