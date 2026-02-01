Patinoire à Châteaudun Châteaudun
Place de la Liberté Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Début : Dimanche 2026-02-13 11:00:00
fin : 2026-03-01 19:00:00
La ville de Châteaudun installe sa patinoire synthétique sur la Place de la Liberté.
Place de la Liberté Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 11 91
The town of Châteaudun installs its synthetic ice rink on the Place de la Liberté.
