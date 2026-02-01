Patinoire à Châteaudun Châteaudun

Patinoire à Châteaudun

Place de la Liberté Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

2.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-13 11:00:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

Date(s) :

2026-02-13

La ville de Châteaudun installe sa patinoire synthétique sur la Place de la Liberté.

Place de la Liberté Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 11 91

English :

The town of Châteaudun installs its synthetic ice rink on the Place de la Liberté.

