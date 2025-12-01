PATINOIRE À GANGES

Plan de l’Ormeau, Cour de la Médiathèque Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-26 2026-01-02

❄️ Patinoire de Noël Ganges

Du 13 décembre au 3 janvier Cour de la Médiathèque

La Ville de Ganges vous invite à profiter de sa patinoire éphémère pour célébrer la magie des fêtes !

⛸ Horaires d’ouverture

13, 14 et 17 décembre de 14h à 18h

Pendant les vacances scolaires (20 décembre → 3 janvier) de 14h à 18h

Fermeture exceptionnelle les 25 décembre et 1er janvier.

Tarif 1 € les 20 minutes

⚠️ Infos pratiques

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Les gants sont obligatoires pour accéder à la patinoire (non fournis).

Un rendez-vous familial et festif au cœur de la ville, idéal pour s’amuser pendant les vacances d’hiver ! .

Plan de l’Ormeau, Cour de la Médiathèque Ganges 34190 Hérault Occitanie

English :

?? Christmas ice rink ? Ganges

L’événement PATINOIRE À GANGES Ganges a été mis à jour le 2025-11-29 par 34 ADT34