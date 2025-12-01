PATINOIRE À GANGES Ganges
Plan de l’Ormeau, Cour de la Médiathèque Ganges Hérault
❄️ Patinoire de Noël Ganges
Du 13 décembre au 3 janvier Cour de la Médiathèque
La Ville de Ganges vous invite à profiter de sa patinoire éphémère pour célébrer la magie des fêtes !
⛸ Horaires d’ouverture
13, 14 et 17 décembre de 14h à 18h
Pendant les vacances scolaires (20 décembre → 3 janvier) de 14h à 18h
Fermeture exceptionnelle les 25 décembre et 1er janvier.
Tarif 1 € les 20 minutes
⚠️ Infos pratiques
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Les gants sont obligatoires pour accéder à la patinoire (non fournis).
Un rendez-vous familial et festif au cœur de la ville, idéal pour s’amuser pendant les vacances d’hiver ! .
Plan de l’Ormeau, Cour de la Médiathèque Ganges 34190 Hérault Occitanie
