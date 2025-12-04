Patinoire à Langres Langres

Place Jenson Langres Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2025-12-21
fin : 2026-01-05

2025-12-21

Tout public
L’hiver est là et la patinoire ouvre enfin ses portes !
Venez profiter de moments magiques en famille ou entre amis sur la glace !   .

Place Jenson Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 49 

L’événement Patinoire à Langres Langres a été mis à jour le 2025-12-01 par Antenne du Pays de Langres