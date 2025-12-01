Patinoire à Onet le Château Onet-le-Château

Patinoire à Onet le Château

34 Boulevard des Capucines Onet-le-Château Aveyron

Début : Mercredi 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17 2025-12-20

La patinoire synthétique ouvrira ses portes au public le mercredi 17 décembre de 14 heures à 18 heures, à l’Athyrium. Puis du samedi 20 décembre au 3 janvier 2026.

La patinoire sera ouverte tous les jours de 14 h à 18 h.

Chaque jour, une association castonétoise assurera la parfaite organisation de l’événement tout en tenant la buvette sur les lieux.

Tarif visiteurs et patineurs : 2 euros l’entrée, patins fournis.

A savoir :

– Les gants seront obligatoires pour patiner.

– Les enfants de moins de 12 ans seront sous la responsabilité d’un adulte. 2 .

English :

The synthetic ice rink will open to the public on Wednesday December 17, from 2pm to 6pm, at the Athyrium. Then from Saturday December 20 to January 3, 2026.

