PATINOIRE À POMEROLS Pomérols

PATINOIRE À POMEROLS

Place Général de Gaulle Pomérols Hérault

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-19

Venez fêter la magie de Noël à Pomerols avec la patinoire synthétique, pour tous les enfants petits et grands !

Place du Général de Gaulle

L’esprit de Noël prendra vie sur la patinoire synthétique installée au cœur de la place.

Les rires cristallins des enfants résonneront dans l’air frais, tandis que les adultes retrouveront avec bonheur les plaisirs simples de l’enfance.

En glissant sur cette surface étincelante, une atmosphère féerique s’installera, sublimée par le ciel étoilé de l’hiver.

On oubliera le monde extérieur, porté par la magie du moment partagé entre amis et famille, sous le scintillement des guirlandes lumineuses, qui se refléteront sur la surface glacée.

Place Général de Gaulle Pomérols 34810 Hérault Occitanie +33 4 67 77 03 32 accueil@ville-pomerols.fr

English :

Come and celebrate the magic of Christmas in Pomerols with the ice rink, for children of all ages!

