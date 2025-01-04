Patinoire artificielle Dolus-d’Oléron
Patinoire artificielle Dolus-d’Oléron samedi 20 décembre 2025.
Patinoire artificielle
Salle des fêtes Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
+ de 6 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-01-04 19:00:00
Date(s) :
2025-12-20
La patinoire fait son grand retour !
Salle des fêtes Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 32 36 culture@dolusoleron.fr
English :
The skating rink is back!
German :
Die Eislaufbahn feiert ihr Comeback!
Italiano :
La pista di ghiaccio è tornata!
Espanol :
Vuelve la pista de hielo
L’événement Patinoire artificielle Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes