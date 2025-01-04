Patinoire artificielle Dolus-d’Oléron

Patinoire artificielle Dolus-d’Oléron samedi 20 décembre 2025.

Patinoire artificielle

Salle des fêtes Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

+ de 6 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-01-04 19:00:00

Date(s) :

2025-12-20

La patinoire fait son grand retour !

.

Salle des fêtes Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 32 36 culture@dolusoleron.fr

English :

The skating rink is back!

German :

Die Eislaufbahn feiert ihr Comeback!

Italiano :

La pista di ghiaccio è tornata!

Espanol :

Vuelve la pista de hielo

L’événement Patinoire artificielle Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes