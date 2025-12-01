Patinoire artificielle Salle des fêtes Saint-Hilaire-du-Harcouët

Patinoire artificielle

Salle des fêtes Rue Waldeck Rousseau Saint-Hilaire-du-Harcouët

Début : Vendredi 2025-12-20 14:00:00

fin : 2026-01-03 18:00:00

2025-12-20

La patinoire éphémère, située à la salle des fêtes ouvrira les week-end du 13 et 14 décembre ainsi que les 20 et 21 décembre de 14h30 à 18h. Pendant les vacances scolaires, du 22 décembre au 3 janvier, la patinoire sera ouverte les lundi, mardi, vendredi et samedi de 14h à 18h.

Fermée les mercredis, jeudi et dimanches, ainsi que le 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.

Pensez à prévoir gants et manches longues, c’est obligatoire pour s’amuser en toute sécurité.

Découvrez les illuminations de la ville du 05 décembre au 18 janvier. .

Salle des fêtes Rue Waldeck Rousseau Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 79 38 70 laverriere@st-hilaire.fr

