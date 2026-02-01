Patinoire artificielle Salle des fêtes Saint-Hilaire-du-Harcouët
Patinoire artificielle Salle des fêtes Saint-Hilaire-du-Harcouët mercredi 18 février 2026.
Patinoire artificielle
Salle des fêtes Rue Waldeck Rousseau Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-25 18:00:00
Date(s) :
2026-02-18
La patinoire est de retour à la salle des fêtes de Saint-Hilaire-du-Harcouët pendant les vacances scolaires de février. Elle sera ouverte du 18 au 25 février, tous les après-midi de 14h à 18h, sauf le dimanche 22 février. .
Salle des fêtes Rue Waldeck Rousseau Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 79 38 70 laverriere@st-hilaire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Patinoire artificielle
L’événement Patinoire artificielle Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-01-14 par OT MSM Normandie BIT Genêts