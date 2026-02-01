Patinoire artificielle Salle des fêtes Saint-Hilaire-du-Harcouët

Patinoire artificielle

Salle des fêtes Rue Waldeck Rousseau Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-25 18:00:00

Date(s) :

2026-02-18

La patinoire est de retour à la salle des fêtes de Saint-Hilaire-du-Harcouët pendant les vacances scolaires de février. Elle sera ouverte du 18 au 25 février, tous les après-midi de 14h à 18h, sauf le dimanche 22 février. .

Salle des fêtes Rue Waldeck Rousseau Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 79 38 70 laverriere@st-hilaire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Patinoire artificielle

L’événement Patinoire artificielle Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-01-14 par OT MSM Normandie BIT Genêts