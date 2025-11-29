Patinoire atypique Parking Clémenceau Biscarrosse

Patinoire atypique

Parking Clémenceau Avenue Georges Clemenceau Biscarrosse Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Le 22 décembre 2025, de 10 heures à 13 heures, la patinoire est réservée aux personnes porteuses de handicap afin de s’amuser en toute sécurité. .

Parking Clémenceau Avenue Georges Clemenceau Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 15 94 35 biscatypique@gmail.com

English :

L’événement Patinoire atypique Biscarrosse a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Grands Lacs