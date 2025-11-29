Patinoire atypique Parking Clémenceau Biscarrosse

Patinoire atypique Parking Clémenceau Biscarrosse lundi 22 décembre 2025.

Parking Clémenceau Avenue Georges Clemenceau Biscarrosse Landes

Début : 2025-12-22
2025-12-22

Le 22 décembre 2025, de 10 heures à 13 heures, la patinoire est réservée aux personnes porteuses de handicap afin de s'amuser en toute sécurité.

+33 6 59 15 94 35  biscatypique@gmail.com

