PATINOIRE AU POLYGONE

1 Rue des Pertuisanes Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-02-21

Envie de glisser en plein cœur de Montpellier ?

Du 21 février au 7 mars, rendez-vous au Patio Fnac pour profiter d’une patinoire et vivre des moments en famille ou entre amis.

Le programme givré

Bar à Paillettes Samedi 28 février de 14h à 18h pour briller sur la glace.

DJ Set Samedi 7 mars de 14h à 18h pour une ambiance de folie pour la clôture.

Conditions d’accès

L’accès est réservé exclusivement aux membres de notre Programme de Fidélité. Sur présentation d’un ticket d’achat du jour de 20€ minimum dans l’une des enseignes du centre commercial.

Pas encore membre ? Téléchargez l’application ou rendez-vous à l’accueil pour créer votre carte gratuitement et profiter de tous nos avantages (1€ = 1 point !). .

1 Rue des Pertuisanes Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Want to slide right into the heart of Montpellier?

From February 21 to March 7, head to the Patio Fnac to enjoy a skating rink with family and friends.

L’événement PATINOIRE AU POLYGONE Montpellier a été mis à jour le 2026-02-18 par 34 OT MONTPELLIER