Patinoire Salle des fêtes Chasseneuil-sur-Bonnieure
Patinoire Salle des fêtes Chasseneuil-sur-Bonnieure dimanche 8 février 2026.
Patinoire
Salle des fêtes Salle des fêtes place de l’Eglise Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 14:00:00
fin : 2026-02-20 18:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Patinoire
.
Salle des fêtes Salle des fêtes place de l’Eglise Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 39 55 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Patinoire Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Charente Limousine