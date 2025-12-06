Patinoire de Châteauroux Châteauroux

Patinoire de Châteauroux

La patinoire de Châteauroux fait son grand retour sur le parvis d’Équinoxe !

Du 6 décembre au 5 janvier, la magie de Noël s’installe place Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrrault à Châteauroux avec la patinoire de Noël ! Venez profiter d’un moment féerique en famille ou entre amis sur la glace, au cœur des festivités de fin d’année. Un spectacle inaugural est prévu le 6 décembre à 16h. 4 .

English :

Châteauroux’s ice rink is back on the Equinoxe forecourt!

German :

Die Eisbahn von Châteauroux kehrt auf den Vorplatz von Équinoxe zurück!

Italiano :

La pista di pattinaggio di Châteauroux torna sul piazzale di Equinoxe!

Espanol :

La pista de hielo de Châteauroux vuelve a la explanada del Equinoxe

