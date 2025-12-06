Patinoire de Châteauroux Châteauroux
Patinoire de Châteauroux Châteauroux samedi 6 décembre 2025.
Patinoire de Châteauroux
Place M. Renaud et J.-L. Barrault Châteauroux Indre
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-12-06 10:00:00
fin : 2026-01-05 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-20 2025-12-25 2025-12-26 2026-01-01 2026-01-02
La patinoire de Châteauroux fait son grand retour sur le parvis d’Équinoxe !
Du 6 décembre au 5 janvier, la magie de Noël s’installe place Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrrault à Châteauroux avec la patinoire de Noël ! Venez profiter d’un moment féerique en famille ou entre amis sur la glace, au cœur des festivités de fin d’année. Un spectacle inaugural est prévu le 6 décembre à 16h. 4 .
Place M. Renaud et J.-L. Barrault Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 24 04
English :
Châteauroux’s ice rink is back on the Equinoxe forecourt!
German :
Die Eisbahn von Châteauroux kehrt auf den Vorplatz von Équinoxe zurück!
Italiano :
La pista di pattinaggio di Châteauroux torna sul piazzale di Equinoxe!
Espanol :
La pista de hielo de Châteauroux vuelve a la explanada del Equinoxe
L’événement Patinoire de Châteauroux Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme