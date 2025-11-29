Patinoire de glace Parking Clémenceau Biscarrosse

Patinoire de glace

Parking Clémenceau Avenue Georges Clémenceau Biscarrosse Landes

Début : 2025-12-12

fin : 2026-01-04

2025-12-12

Hors vacances

– lundi, mardi, jeudi, vendredi 16h-19h

– mercredi, samedi, dimanche 10h-13h/14h-19h

Samedi 13 décembre, les fonds de la journée sont reversés au téléthon.

Les invitations ne seront pas valables ce jour.

Vacances tous les jours 10h-13h/14h-19h

25 décembre et 1er janvier ouverture uniquement 15h-19h

Nocturnes samedis 13, 20, 27 décembre et 3 janvier 21h-00h

Matinées réservées aux enfants accompagnés

– 23 et 30 décembre 10h-13h 2-6 ans

– 26 décembre et 2 janvier 10h-13h 6-10 ans

Location des patins comprise

Port des gants et du casque fortement conseillé pas de vente ni de location sur place

En cas de température trop chaude et avec une forte affluence, la patinoire doit parfois fermer ses portes temporairement afin de laisser reposer la glace. Vous venez de loin ? Appelez au 06 19 88 96 28 afin de vérifier que les conditions de la glace sont optimales. .

Parking Clémenceau Avenue Georges Clémenceau Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96

