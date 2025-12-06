Patinoire de Noël ⛸️ Crépy-en-Valois

Patinoire de Noël ⛸️

Place de la République Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-06

Du samedi 6 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026

Chaussez vos patins ! ⛸️

La patinoire de Noël est de retour du 6 décembre 2025 au 4 janvier 2026 sur la place de la République !

Elle vous accueille pour passer un moment de glisse musical entre amis ou en famille.

Un petit coin restauration vous permettra de vous faire plaisir après l’effort.

Horaires

Période scolaire

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 17h30-19h30

Mercredi 14h-16h & 17h-19h30

Samedi et dimanche 10h-12h, 14h-16h & 17h-19h30

Vacances scolaires

Du lundi au dimanche 10h-12h, 14h-16h & 17h-19h30

Jours de fêtes

Mercredis 24 et 31 décembre 10h-12h & 14h-16h

Jeudis 25 décembre et 1er janvier fermée

Tarifs

Adulte 5 € Enfant (- de 15 ans) 3 €.

Location de patins 1 €.

Famille (4 entrées + 4 locations de patins avec 1 ou 2 adultes) 17 €.

Moyens de paiement espèces, chèques, cartes bancaires, chèques ancv.

Le port des gants est obligatoire sur la glace.

Petite restauration sur place.

Samedi 6 décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h, la Ville reversera l’intégralité des sommes récoltées à l’AFM Téléthon.

Place de la République Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

English :

? From Saturday, December 6, 2025 to Sunday, January 4, 2026

Put on your skates!

The Christmas skating rink is back on the Place de la République from December 6, 2025 to January 4, 2026!

Come and enjoy a moment of musical skating with friends and family.

There’s also a small snack area where you can treat yourself afterwards.

? Opening hours

School period

Monday, Tuesday, Thursday and Friday: 5:30pm-7:30pm

Wednesday: 2pm-4pm & 5pm-7.30pm

Saturday and Sunday: 10am-12pm, 2pm-4pm & 5pm-7.30pm

School vacations

Monday to Sunday: 10am-12pm, 2pm-4pm & 5pm-7.30pm

Holidays

Wednesdays, December 24 and 31: 10am-12pm & 2pm-4pm

Thursdays, December 25 and January 1: closed

? Rates

Adults: 5 ? Children (under 15): 3 ?.

Skate rental 1 ?.

Family (4 tickets + 4 skate rentals with 1 or 2 adults) 17 ?.

Means of payment: cash, cheque, credit card, ancv cheque.

gloves must be worn on the ice.

Snacks on site.

On Saturday December 6, from 10am to 12pm and from 2pm to 4pm, the town will donate all proceeds to the AFM Téléthon.

German :

? Von Samstag, dem 6. Dezember 2025 bis Sonntag, dem 4. Januar 2026

Ziehen Sie Ihre Schlittschuhe an! ?

Die Weihnachtseisbahn ist vom 6. Dezember 2025 bis zum 4. Januar 2026 wieder auf dem Place de la République aufgebaut!

Sie empfängt Sie, um mit Freunden oder der Familie einen musikalischen Moment des Schlittschuhlaufens zu verbringen.

Ein kleiner Imbiss bietet Ihnen die Möglichkeit, sich nach der Anstrengung zu verwöhnen.

? Öffnungszeiten

Schulzeit:

Montag, Dienstag, Donnerstag & Freitag: 17:30-19:30 Uhr

Mittwoch: 14h-16h & 17h-19h30

Samstag und Sonntag: 10:00-12:00 Uhr, 14:00-16:00 Uhr & 17:00-19:30 Uhr

Schulferien:

Montag bis Sonntag: 10:00-12:00 Uhr, 14:00-16:00 Uhr & 17:00-19:30 Uhr

Feiertage:

Mittwoch, 24. und 31. Dezember: 10:00-12:00 & 14:00-16:00 Uhr

Donnerstag, 25. Dezember und 1. Januar: geschlossen

? Tarife

Erwachsene: 5 ? Kinder (- 15 Jahre): 3 ?

Schlittschuhverleih 1 ?

Familie (4 Eintritte + 4 Schlittschuhverleih mit 1 oder 2 Erwachsenen): 17 ?

Zahlungsmittel: Bargeld, Schecks, Bankkarten, ancv-Schecks.

das Tragen von Handschuhen auf dem Eis ist Pflicht.

Kleine Snacks vor Ort.

Am Samstag, den 6. Dezember, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, spendet die Stadt alle gesammelten Beträge an den AFM Telethon.

Italiano :

? Da sabato 6 dicembre 2025 a domenica 4 gennaio 2026

Mettete i pattini!

La pista di ghiaccio natalizia torna in Place de la République dal 6 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026!

È il luogo ideale per godersi un momento di pattinaggio musicale con gli amici o la famiglia.

C’è anche una piccola area snack dove poter gustare un drink dopo le fatiche.

? Orari di apertura

Periodo scolastico:

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 17.30-19.30

Mercoledì: 14.00-16.00 e 17.00-19.30

Sabato e domenica: 10.00-12.00, 14.00-16.00 e 17.00-19.30

Vacanze scolastiche:

Da lunedì a domenica: 10.00-12.00, 14.00-16.00 e 17.00-19.30

Giorni festivi:

Mercoledì 24 e 31 dicembre: 10.00-12.00 e 14.00-16.00

Giovedì 25 dicembre e 1° gennaio: chiuso

? Prezzi

Adulti: 5? Bambini (sotto i 15 anni): 3?

Noleggio pattini: 1 ?

Famiglia (4 biglietti + 4 noleggi di pattini con 1 o 2 adulti): 17?

Mezzi di pagamento: contanti, assegni, carte bancarie, assegni ancv.

i guanti devono essere indossati sul ghiaccio.

Spuntini in loco.

Sabato 6 dicembre, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, la città devolverà l’intero incasso all’AFM Téléthon.

Espanol :

? Del sábado 6 de diciembre de 2025 al domingo 4 de enero de 2026

¡Póngase los patines!

Del 6 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, vuelve la pista de hielo navideña a la Place de la République

Es el lugar perfecto para disfrutar de un momento de patinaje musical sobre hielo con amigos o en familia.

También hay una pequeña zona de tentempiés donde podrá disfrutar de una bebida después del duro trabajo.

? Horario de apertura

Periodo escolar

Lunes, martes, jueves y viernes: 17h30-19h30

Miércoles: de 14.00 a 16.00 h. y de 17.00 a 19.30 h

Sábado y domingo: de 10.00 a 12.00 h, de 14.00 a 16.00 h y de 17.00 a 19.30 h

Vacaciones escolares:

De lunes a domingo: de 10.00 a 12.00 h., de 14.00 a 16.00 h. y de 17.00 a 19.30 h

Días festivos

Miércoles 24 y 31 de diciembre: de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 16.00 h

Jueves 25 de diciembre y 1 de enero: cerrado

? Precios

Adultos: 5? Niños (menores de 15 años): 3?

Alquiler de patines: 1 ?

Familia (4 entradas + 4 alquileres de patines con 1 ó 2 adultos): 17?

Medios de pago: efectivo, cheques, tarjetas bancarias, cheques ancv.

es obligatorio el uso de guantes en el hielo.

Aperitivos in situ.

El sábado 6 de diciembre, de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00, la ciudad donará todo el dinero recaudado al Téléthon de la AFM.

L’événement Patinoire de Noël ⛸️ Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois