Patinoire de Noël ⛸️ Crépy-en-Valois
Patinoire de Noël ⛸️
Place de la République Crépy-en-Valois Oise
Chaussez vos patins ! ⛸️
La patinoire de Noël est de retour du 6 décembre 2025 au 4 janvier 2026 sur la place de la République !
Elle vous accueille pour passer un moment de glisse musical entre amis ou en famille.
Un petit coin restauration vous permettra de vous faire plaisir après l’effort.
Horaires
Période scolaire
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 17h30-19h30
Mercredi 14h-16h & 17h-19h30
Samedi et dimanche 10h-12h, 14h-16h & 17h-19h30
Vacances scolaires
Du lundi au dimanche 10h-12h, 14h-16h & 17h-19h30
Jours de fêtes
Mercredis 24 et 31 décembre 10h-12h & 14h-16h
Jeudis 25 décembre et 1er janvier fermée
Tarifs
Adulte 5 € Enfant (- de 15 ans) 3 €.
Location de patins 1 €.
Famille (4 entrées + 4 locations de patins avec 1 ou 2 adultes) 17 €.
Moyens de paiement espèces, chèques, cartes bancaires, chèques ancv.
Le port des gants est obligatoire sur la glace.
Petite restauration sur place.
Samedi 6 décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h, la Ville reversera l’intégralité des sommes récoltées à l’AFM Téléthon.
Place de la République Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
English :
? From Saturday, December 6, 2025 to Sunday, January 4, 2026
Put on your skates!
The Christmas skating rink is back on the Place de la République from December 6, 2025 to January 4, 2026!
Come and enjoy a moment of musical skating with friends and family.
There’s also a small snack area where you can treat yourself afterwards.
? Opening hours
School period
Monday, Tuesday, Thursday and Friday: 5:30pm-7:30pm
Wednesday: 2pm-4pm & 5pm-7.30pm
Saturday and Sunday: 10am-12pm, 2pm-4pm & 5pm-7.30pm
School vacations
Monday to Sunday: 10am-12pm, 2pm-4pm & 5pm-7.30pm
Holidays
Wednesdays, December 24 and 31: 10am-12pm & 2pm-4pm
Thursdays, December 25 and January 1: closed
? Rates
Adults: 5 ? Children (under 15): 3 ?.
Skate rental 1 ?.
Family (4 tickets + 4 skate rentals with 1 or 2 adults) 17 ?.
Means of payment: cash, cheque, credit card, ancv cheque.
gloves must be worn on the ice.
Snacks on site.
On Saturday December 6, from 10am to 12pm and from 2pm to 4pm, the town will donate all proceeds to the AFM Téléthon.
German :
? Von Samstag, dem 6. Dezember 2025 bis Sonntag, dem 4. Januar 2026
Ziehen Sie Ihre Schlittschuhe an! ?
Die Weihnachtseisbahn ist vom 6. Dezember 2025 bis zum 4. Januar 2026 wieder auf dem Place de la République aufgebaut!
Sie empfängt Sie, um mit Freunden oder der Familie einen musikalischen Moment des Schlittschuhlaufens zu verbringen.
Ein kleiner Imbiss bietet Ihnen die Möglichkeit, sich nach der Anstrengung zu verwöhnen.
? Öffnungszeiten
Schulzeit:
Montag, Dienstag, Donnerstag & Freitag: 17:30-19:30 Uhr
Mittwoch: 14h-16h & 17h-19h30
Samstag und Sonntag: 10:00-12:00 Uhr, 14:00-16:00 Uhr & 17:00-19:30 Uhr
Schulferien:
Montag bis Sonntag: 10:00-12:00 Uhr, 14:00-16:00 Uhr & 17:00-19:30 Uhr
Feiertage:
Mittwoch, 24. und 31. Dezember: 10:00-12:00 & 14:00-16:00 Uhr
Donnerstag, 25. Dezember und 1. Januar: geschlossen
? Tarife
Erwachsene: 5 ? Kinder (- 15 Jahre): 3 ?
Schlittschuhverleih 1 ?
Familie (4 Eintritte + 4 Schlittschuhverleih mit 1 oder 2 Erwachsenen): 17 ?
Zahlungsmittel: Bargeld, Schecks, Bankkarten, ancv-Schecks.
das Tragen von Handschuhen auf dem Eis ist Pflicht.
Kleine Snacks vor Ort.
Am Samstag, den 6. Dezember, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, spendet die Stadt alle gesammelten Beträge an den AFM Telethon.
Italiano :
? Da sabato 6 dicembre 2025 a domenica 4 gennaio 2026
Mettete i pattini!
La pista di ghiaccio natalizia torna in Place de la République dal 6 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026!
È il luogo ideale per godersi un momento di pattinaggio musicale con gli amici o la famiglia.
C’è anche una piccola area snack dove poter gustare un drink dopo le fatiche.
? Orari di apertura
Periodo scolastico:
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 17.30-19.30
Mercoledì: 14.00-16.00 e 17.00-19.30
Sabato e domenica: 10.00-12.00, 14.00-16.00 e 17.00-19.30
Vacanze scolastiche:
Da lunedì a domenica: 10.00-12.00, 14.00-16.00 e 17.00-19.30
Giorni festivi:
Mercoledì 24 e 31 dicembre: 10.00-12.00 e 14.00-16.00
Giovedì 25 dicembre e 1° gennaio: chiuso
? Prezzi
Adulti: 5? Bambini (sotto i 15 anni): 3?
Noleggio pattini: 1 ?
Famiglia (4 biglietti + 4 noleggi di pattini con 1 o 2 adulti): 17?
Mezzi di pagamento: contanti, assegni, carte bancarie, assegni ancv.
i guanti devono essere indossati sul ghiaccio.
Spuntini in loco.
Sabato 6 dicembre, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, la città devolverà l’intero incasso all’AFM Téléthon.
Espanol :
? Del sábado 6 de diciembre de 2025 al domingo 4 de enero de 2026
¡Póngase los patines!
Del 6 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, vuelve la pista de hielo navideña a la Place de la République
Es el lugar perfecto para disfrutar de un momento de patinaje musical sobre hielo con amigos o en familia.
También hay una pequeña zona de tentempiés donde podrá disfrutar de una bebida después del duro trabajo.
? Horario de apertura
Periodo escolar
Lunes, martes, jueves y viernes: 17h30-19h30
Miércoles: de 14.00 a 16.00 h. y de 17.00 a 19.30 h
Sábado y domingo: de 10.00 a 12.00 h, de 14.00 a 16.00 h y de 17.00 a 19.30 h
Vacaciones escolares:
De lunes a domingo: de 10.00 a 12.00 h., de 14.00 a 16.00 h. y de 17.00 a 19.30 h
Días festivos
Miércoles 24 y 31 de diciembre: de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 16.00 h
Jueves 25 de diciembre y 1 de enero: cerrado
? Precios
Adultos: 5? Niños (menores de 15 años): 3?
Alquiler de patines: 1 ?
Familia (4 entradas + 4 alquileres de patines con 1 ó 2 adultos): 17?
Medios de pago: efectivo, cheques, tarjetas bancarias, cheques ancv.
es obligatorio el uso de guantes en el hielo.
Aperitivos in situ.
El sábado 6 de diciembre, de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00, la ciudad donará todo el dinero recaudado al Téléthon de la AFM.
L’événement Patinoire de Noël ⛸️ Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois