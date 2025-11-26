Patinoire de Noël Carhaix-Plouguer

Patinoire de Noël

Place du Champ de Foire Carhaix-Plouguer

Début : 2025-11-26

fin : 2026-01-07

La traditionnelle patinoire installée place du Champ de foire, qui est abritée par un chapiteau, permettra de profiter pleinement de l’ambiance hivernale, en famille ou entre amis, du mercredi 26 novembre au mercredi 7 janvier.

Ouvertures exceptionnelles

– vendredi 28 novembre (22h00)

– samedi 13 décembre soirée DJ (22h00)

– dimanche 21 décembre (21h00)

Entrée gratuite le 25 décembre de 16h à 19h .

Place du Champ de Foire Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 07 84 05 13

