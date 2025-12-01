Patinoire de Noël

Le Crotoy Somme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Gratuit .

Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France +33 3 22 27 80 24

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Patinoire de Noël Le Crotoy a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre