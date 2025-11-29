Patinoire de Noël Salle Théodila Peyrat-le-Château

Patinoire de Noël

Salle Théodila Avenue du Soleil Levant Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-31 2026-01-02

Patinoire de Noël dans la salle Théodila, entrée gratuite. .

Salle Théodila Avenue du Soleil Levant Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 40 23 mairie-peyratlechateau87@wanadoo.fr

English : Patinoire de Noël

