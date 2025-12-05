Patinoire de Noël Piriac-sur-Mer
Patinoire de Noël Piriac-sur-Mer vendredi 5 décembre 2025.
Patinoire de Noël
Place Paul Vince Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2025-12-05 15:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
Date(s) :
2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25 2025-12-26 2025-12-27
Pendant les vacances de Noël, venez vous amuser à la patinoire de Piriac !
Prêt de patins sur place Le port de gants est obligatoire.
Les enfants restent sous la surveillance des parents. .
Place Paul Vince Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr
