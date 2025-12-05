Patinoire de Noël

Place Paul Vince Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 15:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25 2025-12-26 2025-12-27

Pendant les vacances de Noël, venez vous amuser à la patinoire de Piriac !

Prêt de patins sur place Le port de gants est obligatoire.

Les enfants restent sous la surveillance des parents. .

Place Paul Vince Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Patinoire de Noël Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-14 par ADT44