PATINOIRE DE NOEL Rue des acacias Terres-de-Haute-Charente

PATINOIRE DE NOEL

Rue des acacias GYMNASE DE ROUMAZIÈRES-LOUBERT Terres-de-Haute-Charente Charente

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-01-04 19:00:00

2025-12-06

PATINOIRE DE NÖEL À TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE

Rue des acacias GYMNASE DE ROUMAZIÈRES-LOUBERT Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 37 15 communication@terresdehautecharente.fr

English :

CHRISTMAS SKATING RINK IN TERRE-DE-HAUTE-CHARENTE

German :

WEIHNACHTLICHE EISBAHN IN TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE

Italiano :

PISTA DI PATTINAGGIO NATALIZIA A TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE

Espanol :

PISTA DE HIELO DE NAVIDAD EN TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE

