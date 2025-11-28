Patinoire de noël Thionville

Patinoire de noël

Place Anne Grommerch Thionville Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2025-11-28 14:00:00

fin : 2025-12-19 20:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-12-20 2025-12-24 2025-12-25 2025-12-31 2026-01-01

La magie de la glace et de la glisse, une des activités favorites de l’hiver ! En couple ou en famille, la patinoire, en plein air, n’attend plus que vous.

Les débutants font leurs premiers pas sur la glace et expérimentent également leurs premières chutes. Tandis que les plus aguerris s’exercent aux figures acrobatiques. On enfile ses gants, on chausse ses patins affûtés et c’est parti pour virevolter !Tout public

.

Place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 25 contact@mairie-thionville.fr

English :

The magic of ice and sliding, one of winter?s favorite activities! Whether you’re a couple or a family, the open-air ice rink is just waiting for you.

Beginners take their first steps on the ice and experience their first falls. While more experienced skaters practice their acrobatic tricks. Put on your gloves and sharp skates, and get ready to twirl!

German :

Die Magie des Eises und des Gleitens, eine der beliebtesten Aktivitäten im Winter! Ob zu zweit oder mit der Familie, die Eisbahn unter freiem Himmel wartet nur darauf, von Ihnen genutzt zu werden.

Anfänger machen ihre ersten Schritte auf dem Eis und erleben auch ihre ersten Stürze. Die Erfahreneren üben sich in akrobatischen Kunststücken. Ziehen Sie sich Handschuhe und Schlittschuhe an, und los geht’s!

Italiano :

La magia del ghiaccio e dello scivolamento, una delle attività preferite dell’inverno! Che siate in coppia o in famiglia, la pista di ghiaccio all’aperto vi aspetta.

I principianti possono muovere i primi passi sul ghiaccio e sperimentare le prime cadute. Mentre i pattinatori più esperti si esercitano in trucchi acrobatici. Indossate i guanti e i pattini affilati e iniziate a volteggiare!

Espanol :

La magia del hielo y el deslizamiento, ¡una de las actividades favoritas del invierno! Ya sea en pareja o en familia, la pista de hielo al aire libre le está esperando.

Los principiantes pueden dar sus primeros pasos sobre el hielo y experimentar sus primeras caídas. Mientras, los patinadores más experimentados practican sus trucos acrobáticos. Póngase los guantes y los patines afilados, ¡y a dar vueltas!

L’événement Patinoire de noël Thionville a été mis à jour le 2025-10-31 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME