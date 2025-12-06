Patinoire de Noël Place Aristide Briand Valréas

Patinoire de Noël

Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (grande cour d’honneur de l’Hôtel de Ville) Valréas Vaucluse

Tarif : 2 – 2 – EUR

Une heure minimum!

Début : 2025-12-06

fin : 2025-01-04

La Patinoire de Valréas est de retour dès le début du mois de décembre et sera ouverte tous les jours pour le plus grand plaisir des petits et des grands ! A noter cette année, nouvelle implantation sur le parvis venez patiner au cœur du château…

+33 6 13 05 92 22 commerce@mairie-valreas.fr

English :

The Valréas skating rink is back from the beginning of December, and will be open every day to the delight of young and old alike! This year’s new location on the forecourt means you can skate right in the heart of the château?

