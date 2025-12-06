Patinoire de plein air Altkirch

Patinoire de plein air

Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-06

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-06

Patinoire de 600m² en plein air au coeur du centre-ville. Ouvert en période scolaire mercredi, samedi, dimanche de 14h à 16h30 et de 17h à 19h30, vendredi de 17h à 19h30 en période de vacances 7j/7 de 14h à 16h30 et de 17h à 19h30 jours fériés et veilles de fêtes 24 et 31/12 de 14h à 16h30 et 25, 26/12 et 1er janvier de 14h à 16h30 et de 17h à 19h30

Ouverte uniquement pendant la durée de la Forêt Enchantée, du samedi 6 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026

Magnifique patinoire de plein air de 600 m² en plein centre-ville d’Altkirch

Attention, la caisse ferme 30 minutes avant la fermeture de la patinoire !

Votre billet d’entrée et votre location de patins ne sont valables que pour un seul créneau .

Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 00 87

English :

Open air ice rink of 600m² in the heart of downtown. Open during the school year: Wednesday, Saturday, Sunday from 2 to 4:30 pm and from 5 to 7:30 pm, Friday from 5 to 7:30 pm during the vacations: 7 days a week from 2 to 4:30 pm and from 5 to 7:30 pm holidays and eve of holidays: 24 and 31/12: from 2 to 4:30 pm and 25, 26/12 and 1st January: from 2 to 4:30 pm and from 5 to 7:30 pm

German :

600 m² große Eislaufbahn im Freien im Herzen des Stadtzentrums. Geöffnet während der Schulzeit: Mittwoch, Samstag, Sonntag von 14 bis 16.30 Uhr und von 17 bis 19.30 Uhr, Freitag von 17 bis 19.30 Uhr während der Ferien: 7 Tage die Woche von 14 bis 16.30 Uhr und von 17 bis 19.30 Uhr an Feiertagen und vor Feiertagen: 24. und 31.12.: von 14 bis 16.30 Uhr und 25., 26.12. und 1. Januar: von 14 bis 16.30 Uhr und von 17 bis 19.30 Uhr

Italiano :

Pista di pattinaggio all’aperto di 600 m² nel cuore del centro città. Aperto durante l’anno scolastico: mercoledì, sabato, domenica dalle 14.00 alle 16.30 e dalle 17.00 alle 19.30, venerdì dalle 17.00 alle 19.30 durante le vacanze: 7 giorni su 7 dalle 14.00 alle 16.30 e dalle 17.00 alle 19.30 giorni festivi e vigilia dei giorni festivi: 24 e 31 dicembre: dalle 14.00 alle 16.30 e 25, 26 dicembre e 1 gennaio: dalle 14.00 alle 16.30 e dalle 17.00 alle 19.30

Espanol :

Pista de patinaje al aire libre de 600 m² en pleno centro de la ciudad. Abierto durante el curso escolar: miércoles, sábado y domingo de 14:00 a 16:30 y de 17:00 a 19:30, viernes de 17:00 a 19:30 durante las vacaciones: 7 días a la semana de 14:00 a 16:30 y de 17:00 a 19:30 días festivos y vísperas de festivos: 24 y 31 de diciembre: de 14:00 a 16:30 y 25, 26 de diciembre y 1 de enero: de 14:00 a 16:30 y de 17:00 a 19:30

L’événement Patinoire de plein air Altkirch a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de tourisme du Sundgau