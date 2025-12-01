PATINOIRE DU MARCHÉ D’HIVER Font-Romeu-Odeillo-Via

PATINOIRE DU MARCHÉ D’HIVER

57 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-12-19 14:30:00

fin : 2026-01-04 19:00:00

2025-12-19 2026-02-07

Ouverte tous les jours sauf le lundi, la patinoire du Marché d’hiver vous invite à profiter de la glisse dans une ambiance chaleureuse.

Gratuit-En famille

57 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

English :

Open every day except Monday, the Marché d’hiver ice rink invites you to enjoy the glide in a warm atmosphere.

Free for the whole family

Our verdict: Go for it!

