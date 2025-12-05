Patinoire du village de Noël Reichshoffen

Patinoire du village de Noël Reichshoffen vendredi 5 décembre 2025.

Patinoire du village de Noël

Place de l’Eglise Reichshoffen Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-05 14:00:00

fin : 2026-01-04 19:00:00

2025-12-05 2025-12-20

[REICHSHOFFEN VILLE DE LUMIERES] Dans le décor féerique du village de Noël, chaussez vos patins et glissez de plaisir que vous soyez des enfants ou des adultes !

Une véritable patinoire glace de 72 m² est installée sur la place de l’église, pour la plus grande joie des petits et des grands qui s’essayent aux plaisirs de la glisse. La location des patin est incluse. Du matériel ludique d’aide au patinage est disponible en location.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de « Reichshoffen, ville de lumières ». .

Place de l’Eglise Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 30 mairie@reichshoffen.fr

English :

[REICHSHOFFEN CITY OF LIGHTS] In the fairy-tale decor of the Christmas village, put on your skates and slide with pleasure whether you are children or adults!

German :

[REICHSHOFFEN STADT DER LICHTER] In der märchenhaften Kulisse des Weihnachtsdorfes können Sie sich Ihre Schlittschuhe anziehen und vor Freude gleiten, egal ob Sie Kinder oder Erwachsene sind!

Italiano :

[Nella magica cornice del villaggio di Natale, indossate i pattini e scivolate con piacere sia che siate bambini che adulti!

Espanol :

[CIUDAD DE LAS LUCES DE REICHSHOFFEN] En el mágico escenario del pueblo de Navidad, pónganse los patines y deslícense con placer, ya sean niños o adultos

L’événement Patinoire du village de Noël Reichshoffen a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte