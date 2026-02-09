Patinoire éphémère Caen

Patinoire éphémère

Place de la République Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-14

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-14

Afin de dynamiser le centre-ville, les commerçants de Caen, réunis au sein de l’association Les Vitrines de Caen, proposent une animation hivernale accessible à tous une patinoire temporaire installée place de la République. Elle accueillera le public du 14 au 21 février. L’accès sera gratuit sur présentation d’achats réalisés chez les commerçants partenaires, ou proposé au tarif de 2 euros.

Deux rendez-vous viendront ponctuer cette semaine festive.

Le vendredi 14 février, à l’occasion de la Saint-Valentin, les visiteurs sont invités à partager un moment chaleureux et ludique sur la glace.

Le mercredi 18 février, la place de la République se transformera lors de la journée thématique Caen, l’Âge de Glace . Au programme animations sur glace, installations ludiques, décor polaire avec igloo et ours géant, piste de curling, mascottes et pingouins, pour une ambiance immersive pensée pour toute la famille.

Horaires d’ouverture de la patinoire

Du lundi au jeudi 11h30 19h30

Vendredi et samedi 11h 21h

Dimanche 14h 19h30 .

Place de la République Caen 14000 Calvados Normandie

English : Patinoire éphémère

To give the city centre a boost, Caen’s shopkeepers, members of the Vitrines de Caen association, are offering a winter event open to all: a temporary ice rink set up in Place de la République. It will be open to the public from 14 to 21 February.

