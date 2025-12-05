Patinoire éphémère de Noël Salle des fêtes Cabanac-et-Villagrains

Patinoire éphémère de Noël

Salle des fêtes Place du Général Doyen Cabanac-et-Villagrains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

Plongez dans la magie des fêtes le temps d’un week-end autour de la Patinoire de Noël ! En plein cœur de l’hiver, venez flâner entre les chalets du marché des artisans et producteurs, dénicher des cadeaux uniques et savourer des spécialités sur place. Les plus petits pourront rencontrer le Père Noël dans son chalet, tandis que les plus grands profiteront d’un stage de danse gratuit et de nombreuses animations festives tout au long du week-end.

Le dimanche, ne manquez pas le Salon de Noël, un rendez-vous incontournable pour prolonger la magie et partager un moment convivial en famille ou entre amis.

Ambiance chaleureuse, rires et esprit de Noël garantis ! .

Salle des fêtes Place du Général Doyen Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 79 57 33

