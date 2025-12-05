Patinoire et carrousel Montluçon
Patinoire et carrousel Montluçon vendredi 5 décembre 2025.
Patinoire et carrousel
Place Piquand Montluçon Allier
Début : 2025-12-05
fin : 2025-01-04
2025-12-05
La patinoire synthétique s’installe place Piquand, jusqu’au 5 janvier, pour le plaisir des plus petits comme des plus grands…
Place Piquand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 56 41
English :
The synthetic ice rink is set up on Place Piquand until January 5, for the pleasure of young and old alike?
German :
Die synthetische Eisbahn wird bis zum 5. Januar auf dem Place Piquand aufgebaut und sorgt für Spaß bei Groß und Klein?
Italiano :
La pista di ghiaccio artificiale sarà allestita in Place Piquand fino al 5 gennaio, per il divertimento di grandi e piccini?
Espanol :
La pista de hielo artificial se instala en la plaza Piquand hasta el 5 de enero, para disfrute de grandes y pequeños?
