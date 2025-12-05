Patinoire et carrousel Montluçon

Patinoire et carrousel

Place Piquand Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-01-04

Date(s) :

2025-12-05

La patinoire synthétique s’installe place Piquand, jusqu’au 5 janvier, pour le plaisir des plus petits comme des plus grands…

.

Place Piquand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 56 41

English :

The synthetic ice rink is set up on Place Piquand until January 5, for the pleasure of young and old alike?

German :

Die synthetische Eisbahn wird bis zum 5. Januar auf dem Place Piquand aufgebaut und sorgt für Spaß bei Groß und Klein?

Italiano :

La pista di ghiaccio artificiale sarà allestita in Place Piquand fino al 5 gennaio, per il divertimento di grandi e piccini?

Espanol :

La pista de hielo artificial se instala en la plaza Piquand hasta el 5 de enero, para disfrute de grandes y pequeños?

