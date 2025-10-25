Patinoire et skatepark La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon

Patinoire et skatepark

La Charbonnière Espace Edouard Landrain Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-22

Vibrez au rythme des animations de Noël dans le Pays d’Ancenis et laissez-vous emporter par la magie des fêtes en dénichant des cadeaux authentiques et locaux sur les marchés de Noël !

Animation incontournable de fin d’année la patinoire et le skatepark. C’est l’occasion de passer un bon moment en famille ou avec des amis.

La patinoire

Il s’agit d’une grande patinoire ainsi qu’une petite piste pour les jeunes enfants.

A disposition sur place stabilisateurs, patins double lame, chaises luges pour les patineurs débutants ainsi que des patins adaptés pour les fauteuils roulants. Les gants sont OBLIGATOIRES.

Le skatepark

Un espace pour les débutants et un second pour les confirmés seront installés pour la pratique du skateboard, de la trottinette et du roller.

Espace Plein jeux d’hiver

Il est composé de jeux traditionnels et en bois, en accès libre. .

La Charbonnière Espace Edouard Landrain Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 00

English :

Get in the swing of Christmas in the Pays d’Ancenis and let the magic of the festive season sweep you away with authentic, local gifts at the Christmas markets!

German :

Vibrieren Sie im Rhythmus der Weihnachtsveranstaltungen im Pays d’Ancenis und lassen Sie sich vom Zauber der Festtage mitreißen, indem Sie auf den Weihnachtsmärkten nach authentischen und lokalen Geschenken suchen!

Italiano :

Entrate nel vivo del Natale nella regione di Ancenis e lasciatevi travolgere dalla magia delle festività mentre andate a caccia di regali autentici e locali nei mercatini di Natale!

Espanol :

Anímese a vivir la Navidad en la región de Ancenis y déjese llevar por la magia de las fiestas mientras busca auténticos regalos locales en los mercados navideños

