PATINOIRE MAGALAS Magalas

PATINOIRE MAGALAS

PLACE DE LA PROMENADE Magalas Hérault

Tarif : 1 – 1 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

La patinoire de Noël vous ouvre ses portes de 18h30 à 21h sur la Promenade.

À 18h30 Spectacle de l’ALP avec la salle des Jeunes, suivi du Marché de Noël. Tarif 1€ les 30 minutes (sur place ou en prévente à la Mairie). Buvette et gourmandises sur place.

Les enfants de moins de 12 ans doivent être sous la responsabilité d’un adulte. Gants obligatoires.

Venez en profiter !

PLACE DE LA PROMENADE Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 20 19 accueil@ville-magalas.fr

English :

The Christmas skating rink opens its doors from 6.30pm to 9pm on the Promenade.

6:30pm: ALP show with the Salle des Jeunes, followed by the Christmas Market. Price: 1? per 30 minutes (on site or in advance at the Mairie). Refreshments and snacks on site.

Children under 12 must be under the responsibility of an adult. Gloves required.

Come and enjoy!

German :

Die Weihnachtseisbahn öffnet von 18:30 bis 21:00 Uhr auf der Promenade ihre Pforten.

Um 18:30 Uhr: Aufführung der ALP mit dem Salle des Jeunes, gefolgt vom Weihnachtsmarkt. Preis: 1 ? pro 30 Minuten (vor Ort oder im Vorverkauf im Rathaus). Getränke und Leckereien vor Ort.

Kinder unter 12 Jahren müssen von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden. Handschuhe sind Pflicht.

Kommen Sie und genießen Sie!

Italiano :

La pista di ghiaccio natalizia apre le sue porte dalle 18.30 alle 21.00 sulla Promenade.

Alle 18.30: spettacolo ALP con la Salle des Jeunes, seguito dal mercatino di Natale. Prezzo: 1? per 30 minuti (sul posto o in anticipo presso il Municipio). Rinfreschi e spuntini sul posto.

I bambini sotto i 12 anni devono essere sotto la responsabilità di un adulto. Guanti obbligatori.

Venite e divertitevi!

Espanol :

La pista de hielo de Navidad le abre sus puertas de 18.30 a 21.00 horas en el Paseo Marítimo.

A las 18.30 h: espectáculo ALP con la Salle des Jeunes, seguido del Mercado de Navidad. Precio: 1? por 30 minutos (in situ o con antelación en el Ayuntamiento). Refrescos y tentempiés in situ.

Los menores de 12 años deben estar bajo la responsabilidad de un adulto. Guantes obligatorios.

¡Venga y disfrute!

L’événement PATINOIRE MAGALAS Magalas a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT AVANT-MONTS