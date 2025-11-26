PATINOIRE MAGALAS

PLACE DE LA PROMENADE Magalas Hérault

Tarif : 1 – 1 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31

Patinoire de Noël sur la Promenade. Buvette et gourmandises sur place.

Tarif 1€ les 30 minutes (sur place ou en prévente à la Mairie).

Les enfants de moins de 12 ans doivent être sous la responsabilité d’un adulte. Gants obligatoires.

Venez en profiter !

.

PLACE DE LA PROMENADE Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 20 19 accueil@ville-magalas.fr

English :

Christmas skating rink on the Promenade. Refreshments and sweets on site.

Price: 1? per 30 minutes (on site or in advance at the Town Hall).

Children under 12 must be under the responsibility of an adult. Gloves required.

Come and enjoy!

German :

Weihnachtliche Eislaufbahn auf der Promenade. Getränke und Leckereien vor Ort.

Preis: 1 ? pro 30 Minuten (vor Ort oder im Vorverkauf im Rathaus).

Kinder unter 12 Jahren müssen von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden. Handschuhe sind Pflicht.

Kommen Sie und genießen Sie es!

Italiano :

Pista di ghiaccio natalizia sulla Promenade. Rinfreschi e snack in loco.

Prezzo: 1 € per 30 minuti (sul posto o in anticipo presso la Mairie).

I bambini sotto i 12 anni devono essere sotto la responsabilità di un adulto. Guanti obbligatori.

Venite a divertirvi!

Espanol :

Pista de hielo navideña en el paseo marítimo. Refrescos y tentempiés in situ.

Precio: 1 euro por 30 minutos (in situ o con antelación en la Mairie).

Los menores de 12 años deben estar bajo la responsabilidad de un adulto. Guantes obligatorios.

¡Venga y disfrute!

L’événement PATINOIRE MAGALAS Magalas a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT AVANT-MONTS