PATINOIRE MAGALAS Magalas

PLACE DE LA PROMENADE Magalas Hérault
2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31
Patinoire de Noël sur la Promenade. Buvette et gourmandises sur place.
Tarif 1€ les 30 minutes (sur place ou en prévente à la Mairie).
Les enfants de moins de 12 ans doivent être sous la responsabilité d’un adulte. Gants obligatoires.
Venez en profiter !
PLACE DE LA PROMENADE Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 20 19 accueil@ville-magalas.fr
English :
Christmas skating rink on the Promenade. Refreshments and sweets on site.
Price: 1? per 30 minutes (on site or in advance at the Town Hall).
Children under 12 must be under the responsibility of an adult. Gloves required.
Come and enjoy!
German :
Weihnachtliche Eislaufbahn auf der Promenade. Getränke und Leckereien vor Ort.
Preis: 1 ? pro 30 Minuten (vor Ort oder im Vorverkauf im Rathaus).
Kinder unter 12 Jahren müssen von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden. Handschuhe sind Pflicht.
Kommen Sie und genießen Sie es!
Italiano :
Pista di ghiaccio natalizia sulla Promenade. Rinfreschi e snack in loco.
Prezzo: 1 € per 30 minuti (sul posto o in anticipo presso la Mairie).
I bambini sotto i 12 anni devono essere sotto la responsabilità di un adulto. Guanti obbligatori.
Venite a divertirvi!
Espanol :
Pista de hielo navideña en el paseo marítimo. Refrescos y tentempiés in situ.
Precio: 1 euro por 30 minutos (in situ o con antelación en la Mairie).
Los menores de 12 años deben estar bajo la responsabilidad de un adulto. Guantes obligatorios.
¡Venga y disfrute!
