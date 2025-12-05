PATINOIRE Mayenne
PATINOIRE Mayenne vendredi 5 décembre 2025.
PATINOIRE
place Clemenceau Mayenne Mayenne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 15:00:00
fin : 2025-12-19 20:00:00
Date(s) :
2025-12-05 2025-12-06 2025-12-10 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-27
L’Union des Commerçants et Artisans de la Ville de Mayenne (UCAVM) vous invite à faire de la patinoire place Clémenceau à Mayenne du 5 au 27 décembre
Une patinoire synthétique de 98m² fera le bonheur des petits et grands. Prêts à chausser vos patins ?
2€ par personne
Pointure min. des patins 27
Du 5 au 21 décembre
Mercredi et dimanche 15h 19h
Vendredi et samedi 15h 20h
Pendant les vacances scolaires (du 22 au 27 décembre)
Lundi 22 et mardi 23 15h 19h
Mercredi 24 11h 16h
Jeudi 25 Fermé
Vendredi 26 et samedi 27 15h 20h .
place Clemenceau Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21 ucavm53@gmail.com
English :
The Union des Commerçants et Artisans de la Ville de Mayenne (UCAVM) invites you to skate at Place Clémenceau in Mayenne from December 5 to 27
German :
Die Union des Commerçants et Artisans de la Ville de Mayenne (UCAVM) lädt Sie vom 5. bis 27. Dezember zum Schlittschuhlaufen auf der Place Clémenceau in Mayenne ein
Italiano :
L’Union des Commerçants et Artisans de la Ville de Mayenne (UCAVM) vi invita a pattinare sul ghiaccio in Place Clémenceau a Mayenne dal 5 al 27 dicembre
Espanol :
La Unión de Comerciantes y Artesanos de la Ciudad de Mayenne (UCAVM) le invita a patinar sobre hielo en la plaza Clémenceau de Mayenne del 5 al 27 de diciembre
L’événement PATINOIRE Mayenne a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Tourisme Mayenne Co