PATINOIRE

place Clemenceau Mayenne Mayenne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 15:00:00

fin : 2025-12-19 20:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-10 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-27

L’Union des Commerçants et Artisans de la Ville de Mayenne (UCAVM) vous invite à faire de la patinoire place Clémenceau à Mayenne du 5 au 27 décembre

Une patinoire synthétique de 98m² fera le bonheur des petits et grands. Prêts à chausser vos patins ?

2€ par personne

Pointure min. des patins 27

Du 5 au 21 décembre

Mercredi et dimanche 15h 19h

Vendredi et samedi 15h 20h

Pendant les vacances scolaires (du 22 au 27 décembre)

Lundi 22 et mardi 23 15h 19h

Mercredi 24 11h 16h

Jeudi 25 Fermé

Vendredi 26 et samedi 27 15h 20h .

place Clemenceau Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21 ucavm53@gmail.com

English :

The Union des Commerçants et Artisans de la Ville de Mayenne (UCAVM) invites you to skate at Place Clémenceau in Mayenne from December 5 to 27

German :

Die Union des Commerçants et Artisans de la Ville de Mayenne (UCAVM) lädt Sie vom 5. bis 27. Dezember zum Schlittschuhlaufen auf der Place Clémenceau in Mayenne ein

Italiano :

L’Union des Commerçants et Artisans de la Ville de Mayenne (UCAVM) vi invita a pattinare sul ghiaccio in Place Clémenceau a Mayenne dal 5 al 27 dicembre

Espanol :

La Unión de Comerciantes y Artesanos de la Ciudad de Mayenne (UCAVM) le invita a patinar sobre hielo en la plaza Clémenceau de Mayenne del 5 al 27 de diciembre

L’événement PATINOIRE Mayenne a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Tourisme Mayenne Co