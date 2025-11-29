Patinoire Ouistreham

Patinoire

Patinoire couverte, chalets de Noël, créneaux familles, accès limité et stationnement adapté autour de la Grange aux Dîmes.

Du 13 décembre au 4 janvier, la magie de la glace revient avec une patinoire couverte, pour le plus grand bonheur des petits et des grands ! Face à la patinoire, des chalets de Noël proposeront une variété de gourmandises festives.

Horaires d’ouverture

Week-ends et vacances scolaires

10h30–12h30 créneaux familles (réservé aux moins de 10 ans accompagnés d’un adulte)

14h–16h & 17h–19h tous publics

Du 15 au 19 décembre 17h–19h (tous publics)

Fermetures 24, 25, 31 décembre et 1er janvier

Tarifs 3 € enfant 5 € adulte

Infos pratiques

Port des gants obligatoire

Accès limité à 55 personnes simultanément (45 minutes par personne)

Stationnement interdit sur le parking de la Grange aux Dîmes du 8 décembre à 6h au 9 janvier à 23h

Le parking du cinéma Le Cabieu sera agrandi provisoirement durant les week-ends et vacances scolaires

Parkings disponibles également place Albert Lemarignier et route de Colleville .

Place Albert Lemarignier Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25 info@ville-ouistreham.fr

Covered ice rink, Christmas chalets, family slots, limited access and adapted parking around the Grange aux Dîmes.

