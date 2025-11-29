Patinoire Ouistreham
Patinoire Ouistreham samedi 13 décembre 2025.
Patinoire
Place Albert Lemarignier Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-13
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-12-13
Patinoire couverte, chalets de Noël, créneaux familles, accès limité et stationnement adapté autour de la Grange aux Dîmes.
Du 13 décembre au 4 janvier, la magie de la glace revient avec une patinoire couverte, pour le plus grand bonheur des petits et des grands ! Face à la patinoire, des chalets de Noël proposeront une variété de gourmandises festives.
Horaires d’ouverture
Week-ends et vacances scolaires
10h30–12h30 créneaux familles (réservé aux moins de 10 ans accompagnés d’un adulte)
14h–16h & 17h–19h tous publics
Du 15 au 19 décembre 17h–19h (tous publics)
Fermetures 24, 25, 31 décembre et 1er janvier
Tarifs 3 € enfant 5 € adulte
Infos pratiques
Port des gants obligatoire
Accès limité à 55 personnes simultanément (45 minutes par personne)
Stationnement interdit sur le parking de la Grange aux Dîmes du 8 décembre à 6h au 9 janvier à 23h
Le parking du cinéma Le Cabieu sera agrandi provisoirement durant les week-ends et vacances scolaires
Parkings disponibles également place Albert Lemarignier et route de Colleville .
Place Albert Lemarignier Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25 info@ville-ouistreham.fr
English :
Covered ice rink, Christmas chalets, family slots, limited access and adapted parking around the Grange aux Dîmes.
L’événement Patinoire Ouistreham a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Caen la Mer