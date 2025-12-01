Patinoire Paimpol
Patinoire Paimpol samedi 20 décembre 2025.
Patinoire
Place de la République Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:30:00
fin : 2026-01-03
Date(s) :
2025-12-20
La patinoire sera de retour à Paimpol pour les fêtes de fin d’année. Ouvert tous les jours. .
Place de la République Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Patinoire Paimpol a été mis à jour le 2025-11-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol