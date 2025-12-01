Patinoire

Place de la République Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:30:00

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2025-12-20

La patinoire sera de retour à Paimpol pour les fêtes de fin d’année. Ouvert tous les jours. .

Place de la République Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Patinoire Paimpol a été mis à jour le 2025-11-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol