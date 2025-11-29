Patinoire Phalsbourg

Patinoire

La patinoire de Phalsbourg revient sur la place d’Armes ! Ouverte du 29 novembre au 21 décembre les mercredis et les week-ends, de 14h à 17h. La patinoire sera tenue par l’Association Parents d’élèves Les Crevettes Phalsbourgeoises.Tout public

Place d’Armes Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 40 00 info@phalsbourg.fr

English :

The Phalsbourg ice rink returns to Place d’Armes! Open from November 29 to December 21 on Wednesdays and weekends, from 2pm to 5pm. The rink will be run by the Parents’ Association Les Crevettes Phalsbourgeoises.

German :

Die Eisbahn von Phalsbourg kehrt auf den Place d’Armes zurück! Geöffnet ist sie vom 29. November bis zum 21. Dezember mittwochs und an den Wochenenden von 14 bis 17 Uhr. Die Eisbahn wird von der Elternvereinigung Les Crevettes Phalsbourggeoises betrieben.

Italiano :

La pista di pattinaggio sul ghiaccio di Phalsbourg è tornata in Place d’Armes! Aperta dal 29 novembre al 21 dicembre il mercoledì e il fine settimana, dalle 14.00 alle 17.00. La pista di pattinaggio sarà gestita dall’Associazione Genitori Les Crevettes Phalsbourgeoises.

Espanol :

La pista de hielo de Phalsbourg vuelve a la plaza de Armas Abierta del 29 de noviembre al 21 de diciembre, los miércoles y fines de semana, de 14.00 a 17.00 horas. La pista de hielo estará gestionada por la asociación de padres Les Crevettes Phalsbourgeoises.

