Patinoire sur le parvis de la Mairie du 15e Mairie du 15e Paris samedi 13 décembre 2025.
Jusqu’au dimanche 4 janvier 2026, une patinoire de glace de 350m² est installée sur le parvis de la mairie du 15e .
Du lundi au dimanche, au tarif unique de 6€. Port de gants obligatoire.
|Hors vacances scolaires
|En vacances scolaires
|Lundi à jeudi i 14h-19h
|Tous les jours 10h-20h
|Vendredi 16h-20h
|Samedi 10h-21h
|Samedi 10h-21h
|Veille de jours fériés 10h-18h
|Dimanche 10h-19h
|Jours fériés 14h-19h
La Mairie du 15e nous accueille avec une patinoire de glace de 350m² installée sur son parvis.
Du samedi 13 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :
payant Tout public.
début : 2025-12-13T01:00:00+01:00
fin : 2026-01-05T00:59:59+01:00
Date(s) :
Mairie du 15e 31 rue Péclet 75015 Paris