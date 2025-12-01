Patinoire sur le parvis de la Mairie du 15e Mairie du 15e Paris

Jusqu’au dimanche 4 janvier 2026, une patinoire de glace de 350m² est installée sur le parvis de la mairie du 15e .

Du lundi au dimanche, au tarif unique de 6€. Port de gants obligatoire.

Hors vacances scolaires En vacances scolaires Lundi à jeudi i 14h-19h Tous les jours 10h-20h Vendredi 16h-20h Samedi 10h-21h Samedi 10h-21h Veille de jours fériés 10h-18h Dimanche 10h-19h Jours fériés 14h-19h

La Mairie du 15e nous accueille avec une patinoire de glace de 350m² installée sur son parvis.

Du samedi 13 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :

payant Tout public.

Mairie du 15e 31 rue Péclet 75015 Paris