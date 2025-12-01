Patinoire sur le parvis de la Mairie du 15e Mairie du 15e Paris

Patinoire sur le parvis de la Mairie du 15e Mairie du 15e Paris samedi 13 décembre 2025.

Jusqu’au dimanche 4 janvier 2026, une patinoire de glace de 350m² est installée sur le parvis de la mairie du 15e .

Du lundi au dimanche, au tarif unique de 6€. Port de gants obligatoire.

Hors vacances scolaires En vacances scolaires
Lundi à jeudi i 14h-19h Tous les jours 10h-20h
Vendredi 16h-20h Samedi 10h-21h
Samedi 10h-21h Veille de jours fériés 10h-18h
Dimanche 10h-19h Jours fériés 14h-19h

La Mairie du 15e nous accueille avec une patinoire de glace de 350m² installée sur son parvis.
Du samedi 13 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :
payant Tout public.

Mairie du 15e 31 rue Péclet  75015 Paris