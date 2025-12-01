Patins en fête Patinoire du Havre Le Havre

Patins en fête

Patinoire du Havre 108 Rue Louis Blanc Le Havre Seine-Maritime

Enfilez votre plus beau pull de Noël et venez patiner en famille pour célébrer les fêtes de fin d’années à la Patinoire !

En ce début de vacances scolaires, la Patinoire du Havre se met aux couleurs de Noël et vous accueille pour une matinée pleine de bonne humeur. Le dimanche 21 décembre, de 10h30 à 12h30, petits et grands sont invités à venir patiner pour partager un moment festif et convivial. Sortez vos plus beaux pulls de Noël, chaussez vos patins et profitez d’une ambiance chaleureuse pour lancer les festivités de fin d’année.

Pour le bonheur des plus petits, le Père Noël viendra leur rendre visite.

Tout public

Durée 2h .

