Pâtisserie en famille Galette des rois La MéMo Monein

Pâtisserie en famille Galette des rois

La MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Venez partager un moment convivial et revisiter la galette en famille, suivi d’un temps de lecture par l’équipe du Mémo. .

La MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 31 30 accueil@centresocialmonein.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pâtisserie en famille Galette des rois

L’événement Pâtisserie en famille Galette des rois Monein a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Coeur de Béarn