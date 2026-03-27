Pat’nat Fête du printemps

Parc des lutins Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Temps festif et convivial autour du printemps avec des animations familles, des stands d’artisanes et d’artisans, un concert, un troc aux plantes.

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Parc des lutins Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 21 92 polejeunesse-montmorelien@orange.fr

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English : Pat’nat Fête du printemps

A festive and friendly spring celebration featuring family entertainment, stalls run by local craftspeople, a concert and a plant swap.

L’événement Pat’nat Fête du printemps Chalais a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme du Sud Charente