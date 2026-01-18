Pat’nat journée patrimoine (promenade/expo photo/concert) Bonn’Art Café Bonnes

Pat’nat journée patrimoine (promenade/expo photo/concert)

Bonn’Art Café 40, Route des Truffières Bonnes Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 15:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Patrimoine à Bonnes promenade découverte et visite d’une exposition de photos.

.

Bonn’Art Café 40, Route des Truffières Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34 bonnartcafe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pat’nat journée patrimoine (promenade/expo photo/concert)

Heritage in Bonnes: a discovery walk and a visit to a photography exhibition.

L’événement Pat’nat journée patrimoine (promenade/expo photo/concert) Bonnes a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme du Sud Charente