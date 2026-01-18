Pat’nat journée patrimoine (promenade/expo photo/concert) Bonn’Art Café Bonnes
Pat’nat journée patrimoine (promenade/expo photo/concert) Bonn’Art Café Bonnes vendredi 10 avril 2026.
Pat’nat journée patrimoine (promenade/expo photo/concert)
Bonn’Art Café 40, Route des Truffières Bonnes Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 15:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Patrimoine à Bonnes promenade découverte et visite d’une exposition de photos.
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Bonn’Art Café 40, Route des Truffières Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34 bonnartcafe@gmail.com
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English : Pat’nat journée patrimoine (promenade/expo photo/concert)
Heritage in Bonnes: a discovery walk and a visit to a photography exhibition.
L’événement Pat’nat journée patrimoine (promenade/expo photo/concert) Bonnes a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme du Sud Charente
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